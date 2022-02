O governador Claudio Castro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Tal qual o meme de Michael Jackson, o entorno de Cláudio Castro (PL) está saboreando a pipoca, enquanto assiste aos desentendimentos entre os possíveis adversários na corrida deste ano. Para a cúpula da pré-campanha, a avaliação é que a concorrência deve adentrar o mês de março ainda em reuniões. Nesse meio-tempo, o chefe do Palácio Guanabara bota a cara na rua dia sim e outro também — tornando-se mais conhecido pelo eleitorado e fortalecendo os elos com deputados estaduais. Depois do tango entre PT e PSB, que se arrastou até o apoio declarado do ex-presidente Lula a Marcelo Freixo, a aproximação entre Eduardo Paes (PSD) e o niteroiense Rodrigo Neves (PDT) — com direito a rapapés ao presidenciável Ciro Gomes — chega a ser encarada para os mais animados como "música para os ouvidos". A única preocupação de Castro — correndo na confortável raia situacionista, e com um caixa como não se via há anos — é manter os 17 (!) partidos na megaaliança.

