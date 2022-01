Otoni de Paula e Graciela Nienov - Divulgação

Publicado 26/01/2022 07:00

O deputado Otoni de Paula já fez as malas para deixar o PSC. O parlamentar esteve ontem com a presidente do PTB, Graciela Nienov, e, juntos, os dois anunciaram o ingresso do bolsonarista no partido de Roberto Jefferson. Desde que seus antigos perfis foram bloqueados, o fluminense vem mantendo um tom moderado. Ele saudou a nova casa como "refúgio para os conservadores".