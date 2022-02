Grávida - Reprodução internet

GrávidaReprodução internet

Publicado 10/02/2022 11:00

Um dos efeitos da pandemia no país foi a queda de 14% de gravidez na adolescência. A proporção de mães com menos de 18 anos é a menor em 20 anos. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido: "em 2020, mais de 17 mil meninas entre 10 e 14 anos tiveram filho. A cada meia hora uma adolescente nessa idade tem filho no Brasil", diz Denise Monteiro, ginecologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), que levantou a estatística. O maior tempo em casa e a maior orientação das mães podem estar por trás do número.