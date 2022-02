TJRJ, MP e Defensoria assinam convênio para integração tecnológica - Brunno Dantas/TJRJ

Publicado 10/02/2022 17:59

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público e a Defensoria Pública assinaram, nesta quinta-feira (10), um convênio para fazer a integração de seus sistemas e bases de dados. A medida visa adequar os órgãos à implantação do Processo Judicial eletrônico (PJe). O objetivo é centralizar processos para facilitar a vida da população que depende dos serviços.

O PJe é um sistema de tramitação de processos judiciais para atender ao Poder Judiciário brasileiro (Justiça Militar da União e dos Estados, Justiça do Trabalho e Justiça Comum, Federal e Estadual). Segundo resolução do CNJ, esse sistema deverá ser implantado em todos os tribunais de justiça do país.

O presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira; o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Mattos de Souza; e o defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Baptista Pacheco participaram da assinatura do termo.