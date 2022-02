Proibida nos supermercados niteroienses durante a pandemia, presença de crianças pode voltar a ocorrer - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Proibida nos supermercados niteroienses durante a pandemia, presença de crianças pode voltar a ocorrerGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 10/02/2022 16:43

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (10), o PL 55/19. Se o governador Cláudio Castro (PL) sancionar o texto, os mercados deverão disponibilizar funcionários para atender pessoas com deficiência. Castro tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de autoria da deputada Martha Rocha (PDT).

Segundo o texto, os funcionários deverão conduzir a pessoa com deficiência pelo estabelecimento, indicar a localização do produto buscado, colocar mercadorias no carrinho, ler preços, datas de validade e o que mais o cliente precisar.

Para receber a ajuda, a pessoa que desejar precisa solicitar ao balcão de atendimento ou a qualquer colaborador do local. Caso haja descumprimento, o estabelecimento terá que pagar multa, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A medida não vale para negócios de até seis funcionários.