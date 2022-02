Biblioteca Municipal de Volta Redonda volta a funcionar - Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:42

A exposição “Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro” estreia, na próxima quinta-feira (17), na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, em Volta Redonda. Em parceria com a Secretaria de Municipal de Cultura, a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quem for conferir a exposição, vai encontrar um resumo – em imagens, notícias, canções e processos judiciais – das principais epidemias que atingiram a cidade do Rio ao longo da história, e uma reflexão sobre o papel dos agentes públicos, da sociedade e do Poder Judiciário nesse contexto.