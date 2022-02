Marcus Vinicius 'Neskau' Divulgação - Divulgação

Publicado 11/02/2022 14:03

O PTB já está sob nova presidência: nesta sexta-feira (11), o deputado estadual Marcus Vinicius Neskau, presidente da legenda no Rio, foi eleito para comandar o partido nacionalmente.

Ele já tinha sido alçado à vice-presidência nacional na mesma eleição que consagrou Graciela Nienov — ex-braço direito do mandachuva Roberto Jefferson, atualmente, o presidente de honra. Nienov, no entanto, caiu em desgraça com o padrinho, tendo sido acusada de traição.

Neskau já está filiado ao PTB há mais de 25 anos e, segundo nota oficial, "recebeu com honra o convite dos colegas para permanecer na direção nacional do partido".



"A reunião, marcada para às 11h, foi assinada por 172 membros do diretório (78%) e já às 9h formava quórum para sua realização. O deputado ressaltou que assume a presidência do PTB com o objetivo maior de fortalecer a legenda na eleição de 2022, aumentar as bancadas estadual e federal de parlamentares e buscar a união e o diálogo dentro do partido, mantendo o respeito com todas as instituições".