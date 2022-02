Martha Rocha - Daniel Castelo Branco

Martha RochaDaniel Castelo Branco

Publicado 11/02/2022 11:00

A deputada Martha Rocha (PDT) quer comemorar o Dia Internacional da Mulher aumentando a presença das viaturas do Programa Maria da Penha nas rodas de samba. Na quinta-feira (10), ela se reuniu com o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, e com representantes da Rede Carioca de Samba para discutir a ideia. "É uma forma de oferecer mais segurança às mulheres nos eventos".