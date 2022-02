Operação Foco registrou apreensões em número recorde - Rogério Santana / Governo do RJ

Publicado 11/02/2022 09:00

Ligada à Casa Civil do estado, a Operação Foco — sucessora da Barreira Fiscal — bateu recorde no ano passado. Contando com uma nova Coordenadoria de Inteligência para complementar as tradicionais blitzes, o volume de produtos piratas apreendidos foi quase 11 vezes maior do que a média anual. Por mês, isso significa uma média de 92 toneladas. Os combustíveis, que hoje pesam tanto no nosso bolso, foram um dos produtos com mais irregularidades: a apreensão superou em 142% a média anual — sendo que, no Noroeste do estado, o aumento foi de quase 680%! Nem a cervejinha escapou. Nos últimos seis anos, os agentes flagraram tentativas de evitar o pagamento de impostos sobre a circulação de 2,9 milhões de litros da bebida. Desse total, 1,9 milhão foi só no ano de 2021, ou 67% do volume registrado entre 2014 e 2020. Só em uma ação em setembro, a operação parou uma carreta que transportava mais de 81 mil latinhas sem nota fiscal por uma rota clandestina.

Pescaria de resíduos

Em duas semanas, o programa Limpa-Rio retirou mais de mil toneladas de resíduos dos rios Salgado e Jacaré, no Jacarezinho. A ação faz parte do Cidade Integrada, e é a primeira etapa das intervenções previstas para o local.

Frustração no retorno para casa

As curvas da Rio-Santos causaram indigestão em uma turma que se deslocou ontem até a Costa Verde, para uma série de eventos coalhados de dignitários. No palanque oficial, deputados não tiveram vez ao microfone.

Porta de entrada do SUS

A administração municipal de Saquarema está soltando fogos de artifício: em avaliação do Ministério da Saúde, o sistema de saúde básica — principal porta de entrada do SUS — da cidade foi eleito o melhor da Região dos Lagos e o 12° do estado. O município, que ficou com nota 6,35, alcançou 100% de cobertura da Pólio e Pentavalente e pretende construir sete novos postos de saúde para a população. Em Jardim Ipitangas, inclusive, já há uma obra em andamento.

Picadinho

Hoje, o Youtube da Escola de Música da Rocinha lança "O que é inclusão para você?", sobre aprendizagem musical de crianças e jovens com deficiência.

Amanhã, tem Feira de Adoção de Cães e Gatos no West Shopping, de 14h às 18h, e no Jardim Guadalupe, de 12h às 18h.

Sábado e domingo, tem a 1ª edição do ano da Feira Criativa O Fuxico (pocket), com 45 expositores, no Leblon das 12h às 20h.

No dia 18, de 14h às 18h, o Instituto dos Advogados Brasileiros, faz palestras sobre políticas públicas e direitos LGBTQIA+. O evento será híbrido com transmissão pelo Youtube do IAB.