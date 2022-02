Câmara Municipal de Mesquita - Reprodução / redes sociais

Câmara Municipal de MesquitaReprodução / redes sociais

Publicado 12/02/2022 09:00

Pelo visto, não faltam recursos para a Câmara de Mesquita: ao longo do ano, a Casa multiplicou as despesas com o funcionalismo. Em janeiro, foram registrados gastos de R$ 288,5 mil com recursos humanos. Mas, de agosto em diante, todos os meses registraram um débito superior a R$ 400 mil — ou seja, um acréscimo de mais de 50%. A produtividade dos nobres, no entanto, não cresceu na mesma proporção. Muito pelo contrário. Por causa da pandemia, foram registradas apenas 34 sessões das 76 programadas. E enquanto várias instâncias do Poder Legislativo — como o Congresso Nacional, a Alerj e a Câmara do Rio — adotaram diversas medidas para permitir o funcionamento semipresencial, nada foi feito na cidade da Baixada Fluminense. Para piorar, a vereadora Cris Gêmeas, que se coloca como independente, diz ser a única a não ter direito a um assessor de plenário. A Câmara foi procurada insistentemente pela coluna. No entanto, não houve resposta.





Parque Realengo e Parque Campo Grande

O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo - Fábio Motta/Prefeitura do Rio

O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro PauloFábio Motta/Prefeitura do Rio

Os recursos da Cedae que irrigaram o caixa da prefeitura vão financiar dois sonhos da população da Zona Oeste: o município vai construir mais dois parques no mesmo estilo do de Madureira — um em Realengo e outro em Campo Grande. A revelação foi feita pelo secretário de Fazenda, Pedro Paulo, à jornalista Mônica Ramos, no programa "Gente do Rio", que vai ao ar amanhã.

Fazendo o meio de campo na Zona Sul

Com pouco mais de uma semana à frente da Subprefeitura da Zona Sul, Flávio Valle, convidou associações de moradores e líderes comunitários para um encontro na semana que vem, no Planetário. Ele quer se apresentar e aparar eventuais arestas: muita gente andou questionando sua nomeação, já que o carioca se mudou ainda pequeno para Niterói. Ele garante que nunca perdeu os laços com o lado de cá da poça, e promete uma gestão à la Eduardo Paes.

Passaporte vacinal

Nesta segunda-feira, o Órgão Especial do TJRJ analisa a representação de inconstitucionalidade apresentada pelo deputado Alexandre Freitas contra os decretos da prefeitura exigindo passaporte vacinal para cirurgias eletivas.

Picadinho

Na terça-feira (15), começa o 15º Festival Visões Periféricas. O evento será presencial no RJ e online para todo o Brasil até dia 21, no site www.visoesperifericas.org.br

Hoje, às 13h, o Instagram do Projeto Seta faz live sobre o impacto da guerra às drogas na Educação.

A Pizzaria Kanoa, no Bairro de Ramos, oferece uma pizza doce brotinho de graça para crianças vacinadas contra a covid-19.

O Sindicato dos Comerciários do Rio e o Senac RJ fecharam uma parceria que vai oferecer 120 vagas para qualificação profissional gratuita. Informações: (21) 2018-9035.