Grupo do governador Cláudio Castro ganha espaço no PSCEliane Carvalho / Governo do RJ

Publicado 13/02/2022 09:00

Embora esteja filiado ao PL de Altineu Côrtes e, mais recentemente, do presidente Jair Bolsonaro, Cláudio Castro não se esqueceu do partido pelo qual foi eleito. Aos pouquinhos, o governador ganha espaço no PSC, já que o antigo mandachuva da legenda, Pastor Everaldo, foi obrigado a se afastar da política. Sem o mesmo traquejo do pai, Felipe Pereira vem sendo jogado para escanteio, enquanto aliados do Palácio Guanabara ocupam posições importantes. E, se no 21º andar, de Pereira, o café chega frio, ele está quentinho no 20º. É lá que fica o secretário de Defesa do Consumidor, Léo Vieira, alçado ao leme da nominata no Rio. Quem já está com as malas prontas para assinar a filiação — a convite de Castro — é o estadual Alexandre Knoploch. O vice-líder do governo, aliás, não será nenhum estranho no ninho. Ele é amigo pessoal tanto da presidente nacional de Juventude, Daiane Rocha, como da estadual, a recém-empossada Gabrielly Damasceno.

Chamada para estudantes de Turismo

A Secretaria Municipal de Turismo vai premiar ideias de políticas públicas na área. Os trabalhos de estudantes de graduação ou ensino técnico com propostas para trazer mais visitantes à Cidade Maravilhosa serão avaliados por uma banca examinadora composta por integrantes da Setur Rio, da Fundação João Goulart e por professores universitários. "Um dos principais objetivos é aproximar as boas ideias da população às do setor público", diz Bruno Kazuhiro.

Picadinho

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) faz live no dia 17, às 17h10, sobre qualificação profissional para Insurtechs. O link para acesso é www.youtube.com/c/ENSVideos

Hoje acontece a segunda Feira das Yabás do ano, mas, por causa da Covid-19, esta edição será na quadra da Portela, para facilitar o controle sanitário.

O New York City Center recebe Luis Carlinhos com o show infantil “Macatchula” aos domingos de fevereiro, às 17h30.

O lançamento de "Sheherazade – novas lendas das 1001 noites e três já conhecidas", de Thereza Christina Rocque da Motta, acontece hoje na livraria Blooks, em Botafogo.