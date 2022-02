O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 13/02/2022 08:00

A campanha de Rodrigo Neves (PDT) pelo Palácio Guanabara não pretende deixar o centenário do fundador do partido, Leonel Brizola, passar em branco durante o período eleitoral. Uma das estratégias é associar o ex-prefeito de Niterói ao lendário ex-governador, que ainda ocupa um lugar especial na memória afetiva de muitos fluminenses.Para isso, vão bater na tecla da educação em tempo integral — estabelecendo uma ligação direta com o projeto dos Cieps, menina dos olhos do então secretário Darcy Ribeiro.