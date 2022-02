Câmara volta aos trabalhos com vota projeto polêmico que concede título de cidadã honorária à ministra Damares Alves - Divulgação

Publicado 14/02/2022 17:59 | Atualizado 14/02/2022 18:03

As sessões da Câmara do Rio retornam do recesso, nesta semana, com polêmica. O projeto que encerra a pauta semanal de votação da Casa é um do vereador Alexandre Isquierdo (DEM) , que concede o título de cidadã honorária do município à… ministra da Mulher e de Direitos Humanos Damares Alves.