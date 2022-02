Parque Nacional da Tijuca recebe casais de trinca-ferros em projeto inédito - Marcelo Rheingantz

Publicado 14/02/2022 14:59

O Parque Nacional da Tijuca recebe, nesta segunda-feira (14), dois casais de trinca-ferros, em um programa de reforço populacional inédito na região. O objetivo é aumentar o número de indivíduos da espécie, em queda no local devido à caça ilegal ou contrabando. A iniciativa do Parque surgiu a partir de um trabalho de mestrado que indicou a redução da espécie na Unidade de Conservação Federal, e recebe ajuda de recursos de duas emendas parlamentares, de R$ 200 mil cada, do deputado federal Otávio Leite.

Os trinca-ferros se alimentam de sementes e insetos – fundamental no controle de insetos e dispersão de sementes no Parque. Agora, espera-se aprimorar a prática de soltura e fazer estudos profundos sobre métodos de reforço populacional de animais silvestres.

O Refauna e o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas-RJ) do Ibama deram apoio com o conhecimento técnico e cedendo aves, respectivamente. Este é apenas o início do projeto. Em breve, mais trinca-ferros chegarão ao Parque.

Os casais devem ser soltos na natureza dentro de um mês, enquanto isso, ficarão em viveiros separados e receberão alimentação similar à das nas matas.

Antes de chegarem à Tijuca, as aves ficaram de quarentena no BioParque do Rio, que prestou apoio na realização de exames e treinamento das espécies.