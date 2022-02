O prefeito Dr. João vai poder contar com a presença do vice, Valdecy da Saúde, que deixará a Assembleia - Divulgação

Publicado 15/02/2022 09:00

Após mais de um ano se equilibrando entre dois cargos eletivos, o deputado estadual Valdecy da Saúde decidiu que é hora de trocar o gabinete na Carioca e fincar pé em São João de Meriti. O vice-prefeito na chapa que reelegeu João Ferreira Neto não chegou a tomar posse como seu eventual sucessor — e, assim, foi adiando o momento de decidir em qual posto ficaria. Mas a situação fervilhante no município da Baixada Fluminense foi decisiva. Desde o começo do ano, uma guerra nem tão fria assim vem se desenrolando, quando a Câmara Municipal decidiu emendar o orçamento, e aprovou uma margem de remanejamento de apenas 5%. Com o voto de 14 dos 21 vereadores, o prefeito se viu em uma situação para lá de precária — afinal, o mundo da política sabe muito bem o que significa uma oposição de dois terços do Legislativo. A chegada de Valdecy, no entanto, tem tudo para jogar água na fervura. E com um bônus: seu suplente, Rogério Paes, é do mesmo grupo.





Acidentes de trânsito nas alturas

Apesar de diversas campanhas de prevenção aos acidentes de trânsito, o Hospital Estadual Alberto Torres contou, só em janeiro, 364 atendimentos com colisão entre veículos, queda de moto e atropelamento. O número é quase 30% maior do que o mesmo período de 2021 - com 277 ocorrências. Segundo o Núcleo de Gestão da Qualidade do Heat, o consumo de álcool antes de pegar no volante e o uso do celular estão entre as causas dos acidentes.

Primeiras de 15 agências

O estado vai ganhar as primeiras unidades - Valença e Volta Redonda - do Resolve RJ, que permitirá a empreendedores e empresários resolverem burocracias num só lugar. Cláudio Castro e Vinícius Farah anunciam nesta semana.

Pelo fim dos fogos barulhentos

Presidente da Comissão de Direitos dos Animais, Luiz Ramos Filho já tem planos para o ano que se inicia. O vereador não desistiu dos fogos silenciosos, e vai reapresentar o projeto à Câmara, na volta do recesso parlamentar.

Picadinho

Hoje, às 11h, a Comissão de Assuntos da Criança da Alerj, presidida por Rosane Félix (PSD), debate a vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos em audiência pública.

Rose Cavalieri, CEO da Comercial Milano, foi indicada ao prêmio Diploma Mulher-Cidadã da Alerj.

Na filial do Bar do Zeca Pagodinho de Jacarepaguá, a noite de terça é do Sambe como Uma Mulher, com batuque feminino.

O LSH By OWN, na Barra, recebe hoje, de 13H às 21h, a primeira edição do ano do New Concept Rio, com 25 marcas comandadas por mulheres.