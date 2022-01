O vereador Magrão Nobre participou do evento na Câmara - Reprodução / redes sociais

O vereador Magrão Nobre participou do evento na CâmaraReprodução / redes sociais

A noite de quarta-feira (12) foi de festa em São João de Meriti, na Câmara dos Vereadores. Depois da sessão plenária — em que a Lei Orçamentária Anual de 2022 foi aprovada com uma margem de remanejamento de apenas 5% —, a Casa abrigou uma animada comemoração, registrada nas redes sociais.

O presidente do Legislativo, Davi Perrini Vermelho, o Didê, nega qualquer relação entre o happy hour e a votação — que, na prática, deixa o prefeito João Ferreira Neto de braços atados este ano. Segundo ele, a cerveja partilhada foi em homenagem aos aniversariantes de dezembro, que ainda não tinham ganhado sua celebração.

"Todo mês fazemos evento pros funcionários de aniversariante do mês", diz ele, completando: "Abaixar um orçamento não é motivo de comemoração. Esta lei é um ato democrático. Ninguém fez evento sobre a emenda".

Quando a LOA foi apresentada, previa que 50% dos recursos poderiam ser livremente mexidos pelo Poder Executivo. Uma emenda aprovada por 14 dos 21 vereadores, no entanto, diminuiu esse percentual para 5%. São eles: Carlinhos Moutinho, Cléber Salazar, o próprio Didê, Giovani Ratinho Jr, Jeferson Martin, João Nunes, Lilico Muller, Kbça, Magrão Nobre, Miltinho, Pastor Allan, Paulinho Juventude, Renato Pimenta e Tatão.

O presidente da Casa justificou a emenda com base no parecer do TCE contrário à aprovação das contas da prefeitura: " Se o TCE já nos alertou sobre problemas, vamos dar mais um cheque em branco ?", questionou ele à coluna.