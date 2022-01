Câmara de Meriti rediscute orçamento — e pode complicar vida do prefeito | Informe do Dia | O Dia

Prefeito de Meriti, Dr. João, em visita ao novo galpão da Secretaria de Saúde - Divulgação

Prefeito de Meriti, Dr. João, em visita ao novo galpão da Secretaria de Saúde Divulgação

Publicado 04/01/2022 16:56

Os sinais que vão da Câmara de São João de Meriti à prefeitura não são dos mais auspiciosos. O Legislativo terá uma sessão nesta terça-feira (04), que pode deixar o alcaide João Ferreira Neto de mãos atadas pelo resto do ano.

No fim do ano passado, a Casa chegou a aprovar a Lei Orçamentária Anual, dando ao prefeito a possibilidade de remanejar 50% dos recursos — mas a sessão foi anulada, sob a justificativa de que a Comissão de Finanças e Orçamento não tinha emitido seu parecer.

A ideia é votar hoje uma emenda diminuindo consideravelmente essa margem de manobra para apenas... 5%.



O presidente da Câmara, Davi Perini Vermelho, o Didê (DEM), diz que as rédeas curtíssimas são consequência do terceiro parecer seguido do Tribunal de Contas do Estado pela reprovação das contas municipais.

"Até para resguardar o prefeito e termos mais condições de fiscalizar", justifica. "Se o TCE já nos alertou sobre problemas, vamos dar mais um cheque em branco?".