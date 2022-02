Montagem relaciona recuo de Vladimir Putin na Ucrânia a viagem do presidente brasileiro - Divulgação

Publicado 15/02/2022 18:05

Vejam só o meme que passou a circular nesta quinta-feira (15) nos celulares dos deputados federais da base de Jair Bolsonaro.

Alguém empolgadíssimo com a chegada do presidente à Rússia — bem no meio do conflito com a Ucrânia —, fez uma montagem de uma foto do presidente ao lado de uma manchete do Jornal "Folha de São Paulo" (logo qual!), dando a entender que o recuo de Vladimir Putin seria graças a atuação... do brasileiro.

Por mais que a turma seja governista, já tem gaiato por aí sugerindo que a comitiva siga para outros locais conflagrados, como Coréia do Norte, Afeganistão e Palestina.

Foi só Bolsonaro voar pra Rússia”, diz o texto à esquerda da imagem, com a ideia sendo arrematada pelo título da reportagem: “Putin anuncia retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia".