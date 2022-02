O prefeito do Rio, Eduardo Paes - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 16/02/2022 08:00

A investida de Eduardo Paes (PSD) sobre petistas insatisfeitos com o apoio de Lula à pré-candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado não caiu bem na alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. Uma das críticas mais ácidas ao prefeito carioca é que ele passaria mais tempo minando os adversários do que efetivamente trabalhando em favor do próprio campo político.