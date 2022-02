Frente Parlamentar contra a fome vistoria restaurante popular de Madureira - Divulgação/Câmara Municipal

16/02/2022

Depois de anos de abandono, na sexta-feira (18), a Emop vai licitar as obras de reforma do Restaurante do Povo Tia Vicentina, em Madureira. O prazo para execução da obra é de seis meses e os recursos são da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos — mas poderiam ter sido federais. A deputada Clarissa Garotinho chegou a destinar quase R$ 5 milhões em emendas, mas a Prefeitura e o governo nunca se entenderam sobre a cessão do terreno.