Dr. João (de pé) e o vice Valdecy da Saúde (sentado, ao lado de Cláudio Castro), de Meriti, estão na cidade imperial Divulgação

Publicado 16/02/2022 14:00 | Atualizado 16/02/2022 14:11

Com a tragédia desta terça-feira (15), causada pelas fortes chuvas em Petrópolis, a Prefeitura de São João de Meriti envia, hoje, uma força-tarefa para ajudar a região: 30 agentes da Defesa Civil, duas ambulâncias do SAMU, duas psicólogas e três assistentes sociais – além de médicos e técnicos de enfermagem do Programa Estratégia Saúde da Família. O prefeito Dr. João e o vice Valdecy da Saúde estão na cidade imperial.



O prefeito de Maricá Fabiano Horta também anunciou ajuda. Em publicação, ele disse que, além do solicitado pelo municipio de Petrópolis – equipes da Defesa Civil, máquinas e viaturas para apoio às vítimas – fará uma campanha de arrecadação de doações.



“Estamos organizando e já já divulgamos os pontos de coleta. O coração enche de esperança de ver nosso povo se engajando em mais essa causa pelo próximo”, escreveu Horta no post.





O prefeito de Niterói, Axel Grael também trabalha, por meio da campanha Niterói Solidária, para ajudar na recuperação da cidade serrana, com envio de mantimentos. Grael colocou a Defesa Civil à disposição de Petrópolis.



A tragédia já deixou mais de 40 mortos.