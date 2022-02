Leila do Flamengo Maywald vai voltar a trabalhar na prefeitura - Reprodução / redes sociais

Leila do Flamengo Maywald vai voltar a trabalhar na prefeituraReprodução / redes sociais

Publicado 17/02/2022 07:00

Depois de fazer parte da administração Crivella, a ex-vereadora de cinco mandatos Leila Maywald — que incorporou "Flamengo" ao nome — ocupa agora um cargo na gestão Paes. E, claro, no mesmíssimo bairro: no DO de ontem, ela foi nomeada Gerente II no parque do Aterro. Seu filho, Marcelo Maywald, foi subprefeito da Zona Sul, e atualmente está no governo do Rio.