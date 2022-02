Acidente na Ponte Rio-Niteroi, deixa transito nos acessos à ponte complicados, nesta sexta feira (05). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Acidente na Ponte Rio-Niteroi, deixa transito nos acessos à ponte complicados, nesta sexta feira (05).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 16/02/2022 18:36 | Atualizado 16/02/2022 18:37

Os veículos rebocados, por estacionarem em locais proibidos, poderão ter, no local da infração, um adesivo colado ao chão, alertando sobre sua remoção pelo órgão competente, com todas as informações (local para onde o veículo foi levado, contato, placa, data e hora da remoção. O deputado Dionísio Lins (Progressista), presidente da Comissão de Transportes, apresentou um projeto de lei, nesta terça-feira (16), na Alerj.

“É notória a falta de vagas para estacionamento, o que leva muitas vezes o motorista a aceitar a 'dica' de um flanelinha que garante que estacionar ali não tem problema, o que acaba em dor de cabeça para esse motorista que tem seu veículo rebocado e não sabe para que pátio foi levado, fazendo com que ele perca tempo em inúmeras ligações até achá-lo. (...) vale ressaltar que esse tipo de iniciativa já é utilizada em outros estados”, explica o deputado.



A proposta prevê, ainda, que os adesivos sejam confeccionados com material resistente a água e intempéries do clima.