Plenário do Palácio Pedro ErnestoRenan Olaz/CMRJ

Publicado 17/02/2022 15:58 | Atualizado 17/02/2022 16:08

Os vereadores do Rio querem criar, de uma só tacada, 20 (!) novas homenagens a serem concedidas pela Casa. Isso porque não faltam honrarias: além da principal, a Medalha Pedro Ernesto, e dos títulos de Cidadão Benemérito e de Cidadão Honorário, outras tantas já foram instituídas. Sem contar que as moções de aplauso não têm qualquer limitação.

O Projeto de Resolução 14/2022, assinado por 23 nobres, é um tanto eclético, com afagos para todos os campos políticos — e, claro, eleitores. Para a turma da esquerda, o prêmio Paul Singer é um mimo a quem se destaca no campo da Economia Solidária. E o pessoal da direita vai se esbaldar ao conceder o prêmio General Duque de Caxias, voltado a destaques na área de Segurança Pública.

Também há carinhos às mais diversas categorias profissionais, como jornalistas, médicos, educadores e músicos. E o que promete fazer a festa da turma é o prêmio Juscelino Kubitschek, "outorgado anualmente para AUTORIDADES POLÍTICAS NACIONAIS".

Uma festa e tanto para ser curtida em ano eleitoral: cada parlamentar vai poder agraciar cinco pessoas físicas ou jurídicas em cada uma das categorias, com direito a diploma em papel especial e a possibilidade de realizar a entrega no belo plenário do Palácio Pedro Ernesto.

Na ponta do lápis, isso significa 5.100 diplomas a serem licitados — além de todo o trabalho investido em fazer as propostas tramitarem. O projeto não prevê que as indicações sejam levadas ao plenário.