Sistema lagunar de Jacarepaguá - Mário Moscatelli

Publicado 17/02/2022 11:00

O Complexo Lagunar de Jacarepaguá pode ver um transporte aquaviário em um futuro nem tão distante assim. A prefeitura publicou um Procedimento de Manifestação de Interesse para um estudo técnico — um tipo de parceria público-privada. No PMI, entidades privadas que tiverem interesse em levar passageiros pelas águas fecham uma parceria com o poder público para estudar a viabilidade do negócio. As propostas são analisadas depois por uma comissão e, caso aprovadas, os responsáveis têm prioridade quando a licitação sair. "Vai encurtar caminho, integrando ao metrô e terá importante impacto no trânsito, com menos veículos nas ruas, além de fomentar o turismo", diz Carlo Caiado, idealizador do projeto ao lado do conselheiro do TCM Thiago K. Ribeiro, então vereador.