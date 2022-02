A deputada Renata Souza (PSOL) - Octacílio Barbosa / Alerj

Na audiência da comissão de acompanhamento dos recursos da Cedae, a deputada Renata Souza (PSOL) não gostou nada de saber que, dos R$ 220 milhões destinados à AgeRio, nem um só centavo vai para o programa de microcrédito do "Supera RJ". "Apesar da importância do fomento por parte do Estado, é imperativo discutir o grau de prioridade na alocação dos recursos", defende.