Não são apenas os deputados Márcio Pacheco, Rosenverg Reis e Val Ceasa que estão de olho no calendário, esperando Aloysio Neves se aposentar do Tribunal de Contas do Estado. Como as regras para indicações da Alerj preveem a abertura de edital após a vacância do cargo, um servidor concursado da corte já começou a circular nos gabinetes do Edifício Lúcio Costa. O advogado Hans Springer da Silva foi aprovado no concurso de 1993. As chances não são as melhores, mas candidatos avulsos já receberam votos.