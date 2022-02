Placa da Fábrica de Praças desrespeita regras da própria prefeitura - Foto de leitor

Publicado 18/02/2022 09:00

Quem circula pelo Rio já pode ter se deparado com uma das placas ao lado, identificando a revitalização do local sob o pomposo nome de "Fábrica de Praças". Quando o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou o programa para cuidar dos espaços de lazer — o tipo de intervenção que faz a alegria da turma da política em ano eleitoral —, ele falou em cerca de 80 reformas. O vereador Pedro Duarte (Novo) resolveu passar a lupa e não encontrou nem esse, nem qualquer outro número no processo. E, ainda por cima, percebeu que as enormes placas não informam nem o custo total da obra, e nem sua data de início — regras estabelecidas pela Lei Municipal 5.723/14. Curiosamente, a própria prefeitura tem um tutorial claríssimo sobre como deve ser feito o preenchimento dos painéis. O vereador já encaminhou uma representação ao Tribunal de Contas do Município, pedindo diligências sobre a quantidade, a localização e quem autorizou os informes irregulares. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, placas adicionais, com os valores dos contratos, estão sendo instaladas.

Devolução "autoritária" de recursos

Na semana que vem, a presidente da Câmara de Bom Jesus do Itabapoana, Luciara Amil, vai estar na capital capacitando servidores do estado a usar a Plataforma+Brasil, maior ferramenta de recursos públicos do país, e gerenciar convênios federais. Enquanto isso, na cidade do Noroeste Fluminense, ela enfrenta um processo na Comissão de Ética. Entre as acusações, está "atitude autoritária" ao devolver à prefeitura o saldo remanescente sem assinatura do 1º secretário.

Cidades-irmãs na tragédia

A Câmara de Teresópolis votou ontem um projeto para se tornar cidade-irmã de Petrópolis facilitando o estabelecimento de laços de cooperação. Os dois municípios serranos conhecem bem o poder destrutivo das chuvas.

Articulação na capital

Marcelo Freixo, do PSB de Rubens Bomtempo, passou o dia de ontem em Petrópolis. Antes de partir para a Serra, em Brasília, ele esteve com os ministros Tarcísio Freitas, Rogério Marinho e João Roma, buscando ajuda.

Picadinho

O Colégio Sagrado Coração de Maria oferece gratuitamente aulas noturnas do EJA. As inscrições ficam abertas somente até hoje, às 18h.

Funarte e UFRJ fazem concertos pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna, hoje e amanhã, 19h, no Teatro Dulcina.

"Bem no meio", de Karen Acioly, com Camille Rocailleux, inicia a partir de hoje, grátis, no YouTube do FIL Festival.

A Secretaria Municipal de Transportes faz hoje, às 11h, audiência pública para apresentar as condições técnicas e econômicas da licitação para a concessão da operação do BRT. Interessados devem se inscrever em: https://bit.ly/36kQ6Ff