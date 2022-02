PSOL Popular, de Guilherme Boulos e Renata Souza, vai cuidar da tesouraria no Rio - Divulgação

Publicado 19/02/2022 07:21 | Atualizado 19/02/2022 09:00

Depois de perder sua estrela no Rio para o PSB, o PSOL quer mostrar que está aberto ao diálogo. Na posse da nova Executiva Municipal, na segunda-feira (21), estão confirmadas as presenças de representantes de PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede. Se hoje o discurso é o da busca por estratégias conjuntas para enfrentar os desafios, em 2020, a candidatura de Marcelo Freixo à prefeitura naufragou justamente porque a legenda não queria uma coligação mais ampla — e o campo se dividiu entre Renata Souza (PSOL) e Benedita da Silva (PT). O novo presidente, Juan Leal, é da mesma corrente que já estava no comando, a Insurgência. O grupo, no entanto, precisou se aliar a outros minoritários para manter o poder. A chapa mais votada foi a PSOL Popular, que tem como expoente nacional Guilherme Boulos e, no Rio, Renata Souza e a vereadora Thais Ferreira. Os votos individuais não foram suficientes para garantir o volante — mas a turma conquistou a estratégica tesouraria.