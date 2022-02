Ambulantes que trabalharam no Carnaval de 2020 estão aptos a requerer auxílio - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Ambulantes que trabalharam no Carnaval de 2020 estão aptos a requerer auxílioRicardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 19/02/2022 07:00

Dos 9.262 camelôs que se cadastraram para trabalhar no Carnaval de Rua de 2020 (o último realizado), menos da metade se inscreveu para receber o Auxílio Ambulante. Esta semana, o programa da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico pagou a parcela única de R$ 500 a 3.918 pessoas. Para quem ainda não procurou a prefeitura, é preciso fazer o registro no site carioca.rio. Os inscritos recebem uma mensagem de texto com as instruções para baixar um aplicativo — e poder receber o dindim.