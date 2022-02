Washington Quaquá (ex-prefeito de Maricá) - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2022 12:00

Entrevistado de hoje do programa "Jogo do Poder", Washington Quaquá está escrevendo um novo livro. Sua tese é que, no Rio, categorias como direita e esquerda não valem: por aqui, a política é de "malandros" e "otários".