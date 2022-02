Danielle Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha - Reprodução / redes sociais

Danielle Cunha, filha do ex-deputado Eduardo CunhaReprodução / redes sociais

Publicado 22/02/2022 09:00

Apesar do noivado com o União Brasil, Danielle Cunha continua solteira — e não deixou de entabular conversas com outros partidos casadoiros. Hoje mesmo a filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha tem uma reunião com o presidente estadual do Podemos, o secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber. A estreia da publicitária na política não foi das melhores: com o pai em prisão preventiva em 2018, ela ficou sem o poderoso canhão da Assembleia de Deus em Madureira, e conquistou apenas 13,4 mil votos. Quem, por outro lado, fincou o pé na nominata foi Clébio Lopes, o Jacaré. Nas redes sociais, o empresário anunciou que continua no 19 após uma enquete com seus conselheiros. Mas também há santo desconfiado por aí — ainda mais pelo tamanho da esmola. Na reunião da Nacional, o Rio ficou com a segunda maior fatia do fundão, R$ 10,5 milhões. Em primeiro veio São Paulo, que tem Arthur do Val como aspira ao governo, com R$ 30 milhões.

Picadinho

A ONG Entre o Céu e a Favela está com inscrições abertas, até o fim do mês, para o Programa de Formação de Jovens, de empreendedorismo e orientação vocacional.

Com roteiro e direção geral de Carlos Alberto Serpa , estreia amanhã, na Casa Julieta de Serpa, o Chá Musical de Carnaval.

O grupo Sinergia Educação, controlador dos colégios CEL e Franco-Brasileiro, arrecada mantimentos para vítimas de Petrópolis.

Ricardo Menezes, da Caarj, e Ricardo Lodi, reitor da Uerj, assinaram uma parceria entre as duas instituições para desenvolver o ensino de Direito em todo o estado do Rio.