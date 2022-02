Buscas em área de deslizamento em Petrópolis - Divulgação/Ricardo Cassiano

Publicado 22/02/2022 11:00

Com o caos em Petrópolis, a deputada Martha Rocha (PDT) apresentou um projeto propondo a criação de um Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres. De acordo com o texto, os órgãos especializados do governo teriam um ano para desenhar políticas públicas de prevenção a tragédias como a da Serra, com ações de curto, médio e longo prazos. Além de encaminhar tudo ao Legislativo e ao Ministério Público, está prevista a prestação de contas anual, com audiências públicas e informações nos portais de transparência.