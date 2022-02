Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/02/2022 11:00

Na definição do vereador Rogério Amorim, a Câmara, na sessão de terça-feira (22), analisou um projeto que "inaugura o fiado no pedágio". Curiosamente, a proposta para abrir as cancelas municipais a quem não tiver como pagar — com a emissão de um boleto — é do pupilo do secretário de Fazenda Pedro Paulo, Marcio Ribeiro. O autor alegou defender o direito de ir e vir. Para Tarcísio Motta, a ideia "resolve um problema que já está resolvido". O PL 478/2021 foi retirado de pauta para ser debatido pelo setor técnico da prefeitura.