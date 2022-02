O secretário especial de Desenvolvimento Social, Robson Tuma - Reprodução / redes sociais

Publicado 23/02/2022 09:00

O que era para ser, ontem, uma reunião para o governo federal entender as demandas urgentíssimas de Petrópolis, depois da tragédia da semana passada, se transformou em um muro das lamentações de todo o estado. O Colégio Estadual Dom Pedro II, na Cidade Imperial, foi o local marcado para o secretário Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, junto com a secretária de Assistência Social, Maria Yvelônia, se reunirem com quem está à frente da resolução dos problemas. Mas secretários municipais de diversos municípios apareceram por lá para também chorarem suas mazelas. Inútil dizer que a situação só tensionou ainda mais o nem tão sutil cabo de guerra entre o prefeito Rubens Bomtempo (PSB) e o governo do Rio. Afinal, os principais enviados do Palácio Guanabara à Serra — o secretário de Assistência Social, Matheus Quintal, e o subsecretário de Cidades, Bernardo Rossi — concorreram contra o alcaide em 2020.





Homenagem do padrinho

Quem está com um sorriso de orelha a orelha é o secretário municipal de Turismo, Bruno Kazuhiro. Cesar Maia indicou a homenagem ao pupilo com a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara, que aprovou ontem.

Rita Cortez na corrida para a OAB

Sobre o esquentar de motores para a corrida de 2024 na OAB-RJ, Rita Cortez diz que vai cumprir as atribuições de presidente do IAB, e que mantém estreita relação com todas as lideranças do sistema OAB, no RJ, ou em outros estados.





Picadinho

A Prefeitura de Petrópolis retomou, em sete postos, a vacinação de quem já tinha agendado entres os dias 16 e 19. E está montando um esquema para os 807 desabrigados.

A Ternium, maior siderúrgica da América Latina, está com vagas de estágio abertas até o fim do mês.

Todas as unidades do Elite Rede de Ensino, no RJ, estão recebendo doações para Petrópolis.

As Alianças Francesas do Brasil estão com inscrições abertas para o primeiro Hackathon Enchanté{e}! 100% online e gratuito, que acontece entre os dias 18 e 20 de março.