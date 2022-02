Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de JaneiroDaniel Castelo Branco

Publicado 24/02/2022 09:00

O grande aumento de projetos aprovados pela Câmara do Rio no ano passado pode não se repetir em 2022. Não só por causa das eleições de outubro — e com diversos vereadores sonhando com um cantinho em Brasília —, mas porque o clima na Cinelândia azedou. Desde a criação do colégio de líderes, a Casa vinha seguindo um acordo de evitar temas polêmicos às quartas-feiras, para as sessões darem conta de toda a pauta. No entanto, um projeto que obriga a prefeitura a publicar relatórios sobre medidas de redução de gastos embolou o meio de campo. A proposta de Teresa Bergher foi aprovada em seu formato original — sem as emendas negociadas para evitar que o texto voltasse às comissões. Na troca de tiros entre a vereadora e Átila Alexandre Nunes, não faltaram acusações mútuas de pernadas. Em seu discurso, o líder da gestão Paes endureceu: "não poderei ajudar projetos que imponham uma obrigação ao governo. Trabalharei contra um monte desses projetos".

À espera da janela

A deputada estadual Adriana Balthazar está com um pé e meio fora do Novo. Ela se aconselhou recentemente com o senador Carlos Portinho (PL) — mas garante que a única definição, até o momento, é que vai concorrer à reeleição.

Preparação para o Carnaval

O Hospital de Araruama suspendeu cirurgias eletivas, separou leitos e aumentou o estoque de remédios e insumos para o Carnaval. A unidade atende emergência e urgência de trauma em nove municípios da Região dos Lagos.

Picadinho

Hoje, de 10h às 15h, o Carioca Shopping, faz, com o Hemorio, uma campanha de doação de sangue com o objetivo de contribuir para o banco de sangue do estado.

Para democratizar o teatro, o Palco Web, de Jorge Duro, será lançada dia 7, 19h, em https://palcoweb.com.br/#/canalpw.

Duda Oliveira inicia "Universo Construtivo", hoje, no Centro Cultural Correios, pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna.

Hoje, no Pavão-Pavãozinho, começa a exposição "Contradições Geométricas", de Antonio Bokel, na Galeria de Arte Solar Meninos de Luz – espaço com curadoria e calendário anual.