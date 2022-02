O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira - Alan Santos/PR

Publicado 24/02/2022 09:00

O Republicanos já está se preparando para uma longa DR após as eleições deste ano. Embora o partido tenha sido fundado como uma forma de a Igreja Universal atuar politicamente, avalia-se que a proximidade umbilical com os templos tem começado a prejudicar as movimentações no centro do poder. A pressão de pastores por pautas conservadoras tem minado uma das principais características da legenda: a capacidade de se manter, acima de tudo, governista — seja lá qual for o governo da vez.