Aloysio Guedes, Conselheiro Tribunal de Contas do Estado,TCEDivulgação

Publicado 25/02/2022 16:22

A aposentadoria do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE - RJ) Aloysio Neves, que completou 75 anos, foi publicada nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial.

Com a cadeira vazia, Márcio Pacheco, Rosenverg Reis e Val Ceasa estão de olho na vaga