Vereador Tarcísio Motta (Psol)Eduardo Barreto / CMRJ

Publicado 25/02/2022 11:00

O projeto que corre na Câmara do Rio para criar, de uma só vez, 20 novos prêmios — com direito a diploma especial — perdeu um de seus apoiadores. Tarcísio Motta pediu que seu nome seja retirado do total de 23 assinaturas.

Aliás, falando no professor de história do Colégio Pedro II — e em prêmio —, Motta deve ser em breve agraciado com a maior homenagem da Casa, a Medalha Pedro Ernesto. Quem propôs a concessão da honraria foi Jorge Felippe (DEM).