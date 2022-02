TCE considera ilegal renovação da concessão da Via Lagos - Divulgação

Publicado 26/02/2022 11:00

A decisão do Tribunal de Contas do Estado que considerou ilegal a prorrogação da concessão da Via Lagos teve repercussão na Alerj: o deputado André Corrêa (DEM) protocolou um PDL para revogar o aditivo que elevou o prazo total do contrato para 50 anos.