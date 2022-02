Enquanto enfrenta uma oposição de 14 dos 21 vereadores, o prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto (recém-filiado ao PL de Cláudio Castro) continua oficialmente sem ter um vice-prefeito. No começo do ano, a Câmara deu um prazo de dez dias para o deputado estadual Valdecy da Saúde decidir se iria continuar na Alerj ou assumir o cargo de Zero Dois da cidade. Argumentando que não tinha sido notificado pessoalmente, o parlamentar conseguiu uma liminar garantindo mais alguns dias para poder entregar a papelada na Baixada Fluminense. A data da solenidade de posse, no entanto, nunca foi marcada — o Legislativo recorreu da decisão da Justiça. Segundo a Lei Orgânica do Município, a chefia do Executivo pode ser afastada por até 180 dias em casos de CPI. E se houver vacância definitiva do cargo com menos de dois anos para o fim do mandato, o substituto não convoca novas eleições. Sem um vice, a linha sucessória segue com o presidente da Câmara.