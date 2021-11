A deputada Alana Passos foi eleita presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) - Divulgação

Publicado 11/11/2021 07:00

O embarque da família Bolsonaro no PL de Cláudio Castro deixa a deputada Alana Passos (PSL) em um embaraço. A parlamentar sempre garantiu que seguiria junto com o clã presidencial — mas as relações com o Palácio Guanabara não são exatamente as melhores. A ex-paraquedista não tem dado descanso ao governador, com páginas e páginas de requerimentos de informação.