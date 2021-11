Câmara discute concessão de subsídios a passagens de ônibus - Reprodução/divulgação

Publicado 10/11/2021 19:03

A Comissão de Transportes da Câmara do Rio vai se debruçar, nesta quinta-feira (11), sobre os projetos de Eduardo Paes (PSD) que afetam diretamente os serviços de ônibus no Rio. O PLC 48/2021 permite que os cofres públicos passem a subsidiar parte das passagens, enquanto o PL 745/2021 abre a possibilidade de a prefeitura contratar temporariamente funcionários para manter os serviços em funcionamento caso a concessionária saia da jogada. Os dois projetos também estão na Ordem do Dia, mas já há consenso para que a votação ocorra somente na semana que vem, depois do feriado.