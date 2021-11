Secretário Cláudio Caiado - Flávio Marroso/CMRJ

Publicado 10/11/2021 07:00 | Atualizado 10/11/2021 13:37

Após dois anos, a Secretaria Municipal de Habitação vai voltar a entregar unidades de moradia da cidade. E prometeu que as primeiras chaves chegam aos moradores ainda neste ano. O anúncio foi feito ontem, pelo secretário municipal de Habitação, Claudio Caiado, na apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara. A pasta prevê um orçamento 83% maior (60% para infraestrutura e 203%, habitação). Uma das metas até 2024 é atender 60 mil pessoas com obras em favelas e loteamentos.