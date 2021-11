Plenário da Câmara do Rio - Renan Olaz/CMRJ

Plenário da Câmara do RioRenan Olaz/CMRJ

Publicado 10/11/2021 11:59

A Câmara de Vereadores do Rio não pretende dar colher de chá a quem se negar a tomar a vacina contra a Covid-19. Uma portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10) estipula punições para servidores que se recusarem a arregaçar as mangas.

Na primeira negativa sem justa causa, o documento da mesa diretora — feito com o respaldo da procuradoria da Casa — prevê a suspensão do funcionário durante 30 dias por falta disciplinar.

E se depois de cumprir a penalidade mais branda, o trabalhador insistir na conduta, ela será considerada insubordinação grave — resultando em demissão.