Benemérito da azul e branco de Madureira, o deputado Dionísio Lins (PP) ficou surpreso em saber que o baluarte da Velha Guarda da escola, Noca da Portela, estava fazendo uma campanha entre amigos para conseguir uma cadeira de rodas — e garantir, assim, sua participação no desfile do ano que vem. O parlamentar se comprometeu a resolver a situação ainda nesta semana: vai enviar o equipamento à casa do sambista na sexta-feira (12).

"Noca da Portela é a representação viva do verdadeiro carnaval carioca. Uma pessoa querida e honrada não só dentro da Portela, como nas demais agremiações", diz Dionísio.

O sambista ficou muito agradecido — e conta que o telefone não parou de tocar desde as 7h da manhã, depois de a nota do Informe do Dia ser publicada:



"Descobri que sou muito querido", diz.

O sambista estava habituado a uma rotina de shows e viagens, mas teve que ficar em casa para se proteger da Covid-19. E o corpo sentiu a mudança:

"Tenho duas religiões: a católica e a Portela. Agora que os desfiles vão voltar, eu quero estar na Avenida de qualquer jeito, nem que seja de cadeira de rodas. A cabeça diz sim, mas as pernas dizem não", conta o baluarte, que, durante a pandemia, só saiu de casa para gravar o CD "Minas canta samba" e para participar de uma roda de samba organizada pelo neto, Diogão Pereira.

"Eu tinha uma agenda cheia o ano inteiro. Tudo foi cancelado para poder sobreviver. Mas agora já estou vacinado, com as três doses", comemora.