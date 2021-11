Meritienses cadastrados e contemplados no Programa SuperaRJ já podem retirar beneficio - Reprodução

Meritienses cadastrados e contemplados no Programa SuperaRJ já podem retirar beneficioReprodução

Publicado 07/11/2021 07:00

A Secretaria estadual de Desenvolvimento Social vai incluir no site do SuperaRJ, a partir de segunda-feira (08), uma área de transparência. Ali, os beneficiários vão poder consultar sua situação cadastral no programa. A imprensa — ou quem mais quiser — também poderá usar o portal para pesquisas a partir do CPF.

O auxílio emergencial do estado tem recebido muitas críticas justamente por causa da falta de informações. Entre as prefeituras, há reclamações sobre a dificuldade para localizar os destinatários do benefício. A secretaria diz que só envia às administrações municipais os nomes dos beneficiários do programa em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — ressaltando, no entanto, que as informações sensíveis podem ser acessadas pela Assistência Social local por meio do CadÚnico.