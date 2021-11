Otoni de Paula - Divulgação

Otoni de PaulaDivulgação

Publicado 05/11/2021 06:50

Depois de não conseguir reaver suas contas nas redes sociais, o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) decidiu começar do zero — literalmente — e criou novos perfis. O bolsonarista chegou a ter 1,3 milhão de seguidores, mas, acusado de supostos ataques à democracia, tomou um block do ministro Alexandre de Moraes em agosto. Agora ele tenta recuperar a influência de outrora.