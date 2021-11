Val Ceasa é o deputado que mais gastou com impulsionamento nas redes - Divulgação / Alerj

Publicado 04/11/2021 09:00

O deputado estadual Val Ceasa (Patriota) deve ser um entusiasta da tecnologia: o parlamentar é o que mais investiu recursos da verba de gabinete com o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. De maio de 2019 até julho de 2021 (última prestação disponível no site de transparência da Assembleia Legislativa do Rio), a conta bancária do Facebook recebeu R$ 224 mil para o parlamentar divulgar seus feitos. Com um investimento desse porte, seria de se esperar que ele fosse um dos mais populares nas redes, mas o perfil do ex-vereador parece não ter decolado. São pouco mais de 26 mil seguidores na rede — número semelhante ao de eleitores que o ajudaram a conquistar uma vaga no Legislativo em 2018. E isso com uma alta frequência de anúncios: no mês de outubro, foram 62 — ou dois por dia.

Curiosamente, mesmo com o baixo alcance das publicações, a estratégia não mudou. Muito pelo contrário. Até janeiro deste ano, a média mensal de gastos ficava abaixo de R$ 6 mil. E, a partir de fevereiro, ele dobrou a aposta, elevando as faturas para valores entre R$ 15 mil e R$ 19 mil. As mais salgadas, no entanto, não foram pagas exclusivamente pelo contribuinte. Desde a multiplicação dos desembolsos, o parlamentar passou a registrar declarações separando a quantia paga pelos cofres públicos — sem especificar de onde vem o resto dos recursos. No mês de julho, por exemplo, dos R$ 18,9 mil declarados na Nota Fiscal, R$ 8 mil foram pagos pela Alerj. Procurado, o gabinete do deputado não respondeu aos questionamentos da coluna.

De quem é a responsabilidade?

Ao dar satisfação à população de São Gonçalo sobre os alagamentos que atingiram a cidade nesta semana, o prefeito Capitão Nelson (PL) culpou os "assoreamentos crônicos" dos rios, cuja dragagem depende do Inea. O alcaide só não mencionou que o filho, Douglas, foi superintendente do órgão até março de 2020 — e continuou trabalhando como adjunto por mais oito meses. Inclusive durante a gestão de Altineu Côrtes, na Secretaria de Meio Ambiente.

Vida silvestre em Deodoro

Com o arquivamento do processo para construir um autódromo em Deodoro, a Floresta do Camboatá pode abrigar um Refúgio da Vida Silvestre, como prevê o PL 1345-A/19. Ele foi aprovado ontem na Câmara, em primeira discussão.

'Embaixadora' do Rio na Baixada

A ex-deputada Andreia Zito, filha do ex-prefeito de Duque de Caxias, é a mais nova aquisição do PSD. Ela não só embarcou na nau de Eduardo Paes, como também ganhou um cargo na Secretaria de Integração Metropolitana.

Picadinho

Um projeto da UFF, com apoio da Faperj, em parceria com a UFRN e da empresa Nvidia, está desenvolvendo um barco autônomo para monitorar a Baía de Guanabara.

A Orquestra Harmônicos de Conservatória — a capital mundial da seresta — se apresenta amanhã no Theatro Municipal no evento de celebração a Pixinguinha.

A Alerj vota hoje o PL da deputada Célia Jordão que cria o Março Violeta, de combate à discriminação de mulheres no trabalho.

Para quem busca capacitação na área tecnológica, a edtech Resilia oferta bolsas de estudo para o curso de Desenvolvimento Web. Inscrições até sexta-feira.