Vereadores conversaram por mais de 10 minutos antes de descobrir que falavam com funcionário comissionadoReprodução / Facebook

Publicado 03/11/2021 07:00

Os vereadores oposicionistas Professor Josemar e Romário Régis, de São Gonçalo, prometeram amanhecer nesta quarta-feira (3) no 4º Departamento de Conservação e Obras para cobrar providências contra os alagamentos no bairro de Neves. Eles faziam uma live, quando um cidadão reclamou com a dupla por não reconhecer os feitos da prefeitura.

Depois de mais de 10 minutos de conversa, o rapaz foi identificado como comissionado — justamente no setor que faz a manutenção da área. E tratou de se mandar.

Veja a confusão, que começa por volta de 9m00 e vai até por volta de 24m00.